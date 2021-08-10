Из-за сдвига плиты закрыли «старый мост» в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 9 августа около 20.00 часов на правой тротуарной части автогужевого моста, который местные жители называют «старым мостом», произошел сдвиг пешеходной плиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службу акимата города в Instagram.
На место выехали заместитель акима города, представители отдела транспорта и автомобильных дорог и дорожно-патрульной службы.
«Особых видимых разрушений конструкции моста не наблюдается. Однако в целях безопасности принято решение закрыть движение на мосту для автотранспортных средств и для пешеходов. Завтра планируется проведение обследования моста с привлечением соответствующих специалистов по заключению которого будет принято окончательное решение. Водителей и пешеходов просим отнестись с пониманием к принимаемым мерам», - говорится в сообщении акимата города Семей.
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