Из-за роста цен не выполнили план по строительству в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК прокомментировал темпы строительства жилья и планы на нынешний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе главы региона сообщили, что А. Сапаров пояснил ситуацию с невыполнением плана по строительству жилья в прошлом году. Из 401 тысячи запланированных квадратных метров фактически сдали 299 тысяч, или 75 %.

«Одной из причин стало удорожание строительных материалов. Кроме того, ввод жилья в Петропавловске перенесли на этот год из-за корректировки проектов. Это тоже повлияло на темпы строительства. Для достижения показателя в этом году будет проведена работа по пересмотру реализуемых проектов с учетом имеющихся возможностей. План будет выполнен за счет ввода в эксплуатацию 77 тысяч квадратных метров бюджетного жилья, 93 тысяч – коммерческого, 130 тысяч – индивидуального строительства», - проинформировал А. Сапаров.

Он добавил, что в микрорайонах «Южный» и «Солнечный» к трем тысячам участков под ИЖС подвели необходимую инфраструктуру.