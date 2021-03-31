Из-за реконструкции дороги снесут дома в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске планируют в этом году построить и реконструировать несколько дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете города рассматривали уточнения в проект бюджета областного центра. У членов совета возникли вопросы по выделению 10 млн тенге на разработку проектно-сметной документации на строительство дорог.

Заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахыт Ильясов пояснил, что в этом году у города большие планы по строительству и реконструкции дорог. Возможно, что этих средств даже будет недостаточно.

«Эти средства на разработку проектов реконструкции улицы Амангельды и Парковой. Улицу Амангельды планируем вывести со стороны улиц Назарбаева, где она пересекается с улицей Исмаилова, на объездную дорогу возле «Кызылжар су». По улице Парковой, где идет сейчас застройка, нет вообще асфальта на проезжей части. В прошлом году на проект реконструкции улиц Горького и Жумабаева мы потратили 50 млн тенге. Это крупные проекты. В них входит не только строительство дороги, но и устройство ливневок, перенос коммуникаций и прочее», - сообщил Б.Ильясов.

Он отметил, что в этом году на реконструкцию улицы Жумабаева выделили 600 млн тенге. Это первый этап. Рассчитан проект на два года.

«На снос тоже средства предусмотрены. Конкурсные процедуры состоялись. В ближайшее время начнем снос домов. По улице Горького проект находится на экспертизе. Мы планируем разработку проектов дорог в микрорайоне «Береке», возле строящейся поликлиники. Там улиц нет вообще. В планах – расширение улицы Досухамбетова. На уровне республики на этот год поддержали проект по улице У.Громовой и Алтынсарина», - добавил Б.Ильясов.