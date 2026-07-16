Из-за работ на Толе би в Алматы изменят автобусные маршруты

По данным транспортного холдинга Алматы, корректировки коснутся шести автобусных маршрутов.

Из-за проведения строительно-монтажных работ в рамках проекта по продлению улицы Толе би, временно ограничат движение на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау. В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов № 27 и № 76.

— Маршрут № 27

В северном направлении: проспект Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека — разворот — проспект Райымбека — проспект Алатау — далее по схеме.

— Маршрут № 76

В восточном направлении: улица Алтын Орда — проспект Алатау — разворот — проспект Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме.

В обратном направлении: проспект Райымбека — разворот — проспект Райымбека — проспект Алатау — улица Алтын Орда — далее по схеме.

Также в связи с переносом сроков проведения и временной приостановкой строительно-монтажных работ автобусы № 14, № 22, № 26 и № 44 вернутся к своим прежним схемам движения, которые действовали до начала ремонта.

Ранее сообщалось, что в Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би.