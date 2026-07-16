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    Из-за работ на Толе би в Алматы изменят автобусные маршруты

    В Алматы с 17 июля изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус, дорога, пробка, автомобиль
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным транспортного холдинга Алматы, корректировки коснутся шести автобусных маршрутов.

    Из-за проведения строительно-монтажных работ в рамках проекта по продлению улицы Толе би, временно ограничат движение на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау. В связи с этим изменится схема движения автобусных маршрутов № 27 и № 76.

    — Маршрут № 27

    В северном направлении: проспект Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме.

    В обратном направлении: проспект Райымбека — разворот — проспект Райымбека — проспект Алатау — далее по схеме.

    — Маршрут № 76

    В восточном направлении: улица Алтын Орда — проспект Алатау — разворот — проспект Алатау — проспект Райымбека — далее по схеме.

    В обратном направлении: проспект Райымбека — разворот — проспект Райымбека — проспект Алатау — улица Алтын Орда — далее по схеме.

    Также в связи с переносом сроков проведения и временной приостановкой строительно-монтажных работ автобусы № 14, № 22, № 26 и № 44 вернутся к своим прежним схемам движения, которые действовали до начала ремонта.

    Ранее сообщалось, что в Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би.

    Дороги Регионы Казахстана Автобус Общество Алматы Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор