Из-за работ на газопроводе в Шымкенте десятки автобусов не выйдут на линию

С 27 по 28 сентября в Шымкенте временно ограничат заправку метаном на газозаправочных станциях, обслуживающих регулярные городские автобусные маршруты. Ограничения связаны с проведением профилактических работ на газопроводных сетях.

Это повлияет на движение сразу 16 автобусных маршрутов.

В сокращенном режиме будут курсировать автобусы маршрутов № 12, 15, 21, 26, 27, 34, 35, 66, 74, 84, 113, 133, 135, 169, 182 и 191.

В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог рекомендуют заранее планировать поездки с учетом сокращения числа автобусов на маршрутах.

— Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения по городу, — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что жители Астаны массово жалуются на переполненные автобусы в часы пик. Решить проблему планируется за счет обновления автопарка.