Из-за работ на газопроводе в Шымкенте десятки автобусов не выйдут на линию
В течение двух дней заправка общественного транспорта, работающего на метане, будет ограничена, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 27 по 28 сентября в Шымкенте временно ограничат заправку метаном на газозаправочных станциях, обслуживающих регулярные городские автобусные маршруты. Ограничения связаны с проведением профилактических работ на газопроводных сетях.
Это повлияет на движение сразу 16 автобусных маршрутов.
В сокращенном режиме будут курсировать автобусы маршрутов № 12, 15, 21, 26, 27, 34, 35, 66, 74, 84, 113, 133, 135, 169, 182 и 191.
В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог рекомендуют заранее планировать поездки с учетом сокращения числа автобусов на маршрутах.
— Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения по городу, — отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что жители Астаны массово жалуются на переполненные автобусы в часы пик. Решить проблему планируется за счет обновления автопарка.