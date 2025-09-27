РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:23, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Из-за работ на газопроводе в Шымкенте десятки автобусов не выйдут на линию

    В течение двух дней заправка общественного транспорта, работающего на метане, будет ограничена, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Транпспорт Көлік Шымкент дорога жол
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    С 27 по 28 сентября в Шымкенте временно ограничат заправку метаном на газозаправочных станциях, обслуживающих регулярные городские автобусные маршруты. Ограничения связаны с проведением профилактических работ на газопроводных сетях.

    Это повлияет на движение сразу 16 автобусных маршрутов.

    В сокращенном режиме будут курсировать автобусы маршрутов № 12, 15, 21, 26, 27, 34, 35, 66, 74, 84, 113, 133, 135, 169, 182 и 191.

    В городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог рекомендуют заранее планировать поездки с учетом сокращения числа автобусов на маршрутах.

    — Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Рекомендуем заранее планировать маршруты передвижения по городу, — отметили в управлении.

    Ранее сообщалось, что жители Астаны массово жалуются на переполненные автобусы в часы пик. Решить проблему планируется за счет обновления автопарка.

     

    Транспорт Шымкент Автобус Ограничения
    Татьяна Корякина
