Из-за пожара на крыше многоэтажки эвакуировали 50 человек в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске накануне вечером произошел пожар на крыше 9-ти этажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в половине девятого вечера на крыше многоэтажки загорелся битум. Спасатели эвакуировали из двух подъездов 50 человек, в том числе 20 детей.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В тушении пожара участвовал 21 человек личного состава двух пожарных частей города. Жертв и пострадавших нет.