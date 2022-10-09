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    11:01, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Из-за пожара на крыше многоэтажки эвакуировали 50 человек в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске накануне вечером произошел пожар на крыше 9-ти этажного жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в половине девятого вечера на крыше многоэтажки загорелся битум. Спасатели эвакуировали из двух подъездов 50 человек, в том числе 20 детей.

    Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. В тушении пожара участвовал 21 человек личного состава двух пожарных частей города. Жертв и пострадавших нет.

    Сейчас сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям разбираются, какие работы проводились поздним вечером на крыше высотки.


    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область МЧС Происшествия, ЧС
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