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Из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы

14 Октября 2019 14:20
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Из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фото и видео происшествия появились в соцсетях. ЧП случилось на улице Бокейханова, ниже проспекта Райымбека. На фото видно, как водитель спасается от воды на крыше своего автомобиля.

Подробности ЧП уточняются.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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