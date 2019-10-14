Из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото и видео происшествия появились в соцсетях. ЧП случилось на улице Бокейханова, ниже проспекта Райымбека. На фото видно, как водитель спасается от воды на крыше своего автомобиля.

Подробности ЧП уточняются.