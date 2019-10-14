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Из-за порыва теплотрассы затопило улицу в Алматы
14 Октября 2019 14:20
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел порыв теплотрассы, в результате чего была затоплена одна из улиц города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Фото и видео происшествия появились в соцсетях. ЧП случилось на улице Бокейханова, ниже проспекта Райымбека. На фото видно, как водитель спасается от воды на крыше своего автомобиля.
Подробности ЧП уточняются.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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