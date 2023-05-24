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Из-за плотной застройки люди лишаются мест отдыха – Альберт Рау

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2023, 16:01
Из-за плотной застройки люди лишаются мест отдыха – Альберт Рау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Альберт Рау рассказал о возможности введения ограничений на этажность домов из-за увеличившейся нагрузки на инженерные сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу ответить, потому что есть генплан, там привязано и развитие инфраструктуры, и этажность. Понятно, что земли хватает, но в то же время есть экономические факторы. Поэтому здесь вопрос другой, что уже сегодня мы видим дефицит воды, ощущаем дефицит тепла - это говорит о том, что есть некая разбалансировка. Это уже больше управленческие решения нежели законодательные», - сказал Альберт Рау в кулуарах Мажилиса.

Он также высказался по поводу плотной застройки в столице.

«Мое отношение, естественно, отрицательное. Если брать Астану - зайдите на правый берег, когда только столица развивалась, как перегрузили инфраструктуру. Уже на левом берегу мы видим, что там, где должны быть социальные объекты, строятся опять ЖК, которые просто нарушают все мыслимые и немыслимые нормы, расстояния между жилыми домами. Люди лишаются не только социальных объектов, но и просто мест отдыха: парков, скверов», - добавил депутат.

Журналисты также спросили мажилисмена о сроках принятия Строительного кодекса.

«Мы ждем его. Есть поручение Президента в рамках послания. Во-вторых, это больше вопрос качества. В отрасли накопилось много проблем. Они связаны как раз с хаотичностью – в разных законах разные нормы и может где-то противоречат, поэтому нужно комплексное решение. В кодексе это должно решаться», - добавил Альберт Рау.


Мажилис   Строительство  
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