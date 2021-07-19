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    16:16, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Из-за переноса плановых операций растет число пациентов с запущенной патологией – Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тwitter Акорды.

    «Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства добавил, что с учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций.

    «В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней», - отметил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Здравоохранение Президент Президент Казахстана
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