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    Из-за падения спроса на пиво в Германии закрываются пивоварни

    В Германии продолжает сокращаться число пивоварен на фоне устойчивого снижения спроса на пиво. За шесть лет их количество уменьшилось почти на 9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Пиво
    Фото: Pixabay

    По данным Федерального статистического ведомства Висбадена, в 2025 году в стране работали 1415 пивоварен против рекордных 1552 в 2019 году. Только за последний год прекратили работу 53 предприятия, и сокращение продолжается уже третий год подряд.

    Одновременно снижаются и объемы продаж. В 2025 году немецкие производители реализовали около 7,8 млрд литров пива — на 6% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

    Глава Союза немецких пивоваров Хольгер Айхеле заявил, что отрасль переживает не временный спад, а структурные изменения. По его словам, на рынок негативно влияют слабые потребительские настроения, экономическая и политическая неопределенность, а также демографические изменения.

    — Пивоварни замечают, что молодые люди в среднем потребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения, — пояснил Айхеле, добавив, что спрос на безалкогольное пиво растет, но это не может компенсировать сокращение объемов продаж традиционного пива.

    Больше всего пивоварен сосредоточено в Баварии — 588 предприятий. Далее следуют Баден-Вюртемберг (190) и Северный Рейн — Вестфалия (131).

    Более половины немецких пивоварен выпускают не более 100 тыс. литров продукции в год. При этом к числу крупнейших производителей с объемом выпуска свыше 200 млн литров ежегодно относятся всего восемь концернов.

    Ранее сообщалось, что Правительство Германии с 2028 года намерено ввести налог на сладкие напитки, стремясь сдержать рост уровня ожирения.

    пивовары В мире Мировые новости Германия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор