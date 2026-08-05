Из-за падения спроса на пиво в Германии закрываются пивоварни

В Германии продолжает сокращаться число пивоварен на фоне устойчивого снижения спроса на пиво. За шесть лет их количество уменьшилось почти на 9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

По данным Федерального статистического ведомства Висбадена, в 2025 году в стране работали 1415 пивоварен против рекордных 1552 в 2019 году. Только за последний год прекратили работу 53 предприятия, и сокращение продолжается уже третий год подряд.

Одновременно снижаются и объемы продаж. В 2025 году немецкие производители реализовали около 7,8 млрд литров пива — на 6% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше по сравнению с 2019 годом.

Глава Союза немецких пивоваров Хольгер Айхеле заявил, что отрасль переживает не временный спад, а структурные изменения. По его словам, на рынок негативно влияют слабые потребительские настроения, экономическая и политическая неопределенность, а также демографические изменения.

— Пивоварни замечают, что молодые люди в среднем потребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения, — пояснил Айхеле, добавив, что спрос на безалкогольное пиво растет, но это не может компенсировать сокращение объемов продаж традиционного пива.

Больше всего пивоварен сосредоточено в Баварии — 588 предприятий. Далее следуют Баден-Вюртемберг (190) и Северный Рейн — Вестфалия (131).

Более половины немецких пивоварен выпускают не более 100 тыс. литров продукции в год. При этом к числу крупнейших производителей с объемом выпуска свыше 200 млн литров ежегодно относятся всего восемь концернов.

Ранее сообщалось, что Правительство Германии с 2028 года намерено ввести налог на сладкие напитки, стремясь сдержать рост уровня ожирения.