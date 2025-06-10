Из-за низкой явки не состоялся референдум о гражданстве и защите трудящихся в Италии

Однако кворум не был достигнут ни по одному из пяти вопросов. Избирательные участки закрылись в 15:00 по местному времени, явка составила чуть меньше 30%.

— Таким образом волеизъявление по смягчению законов о гражданстве и улучшению защиты рабочих мест признано несостоявшимся из-за низкой явки, поскольку по регламенту необходимо как минимум 50% + один голос, — отмечает Euronews.

Пять вопросов референдума:

Вынесенные на всенародное голосование предложения были направлены на то, чтобы облегчить получение гражданства детьми иностранцев, родившимися в Италии. Новые правила, в случае их принятия, затронули бы около 2,5 млн иностранцев, ведущих борьбу за то, чтобы их признали гражданами, дали бы им право голоса, возможность быть принятыми на государственную службу и свободу передвижения по ЕС.

Вопрос № 1: Трудовой договор с усилением защиты — Регулирование незаконных увольнений. Первый вопрос, напечатанный на светло-зеленом бюллетене, касался так называемого Закона о рабочих местах и предлагал высказаться об отмене или оставлении в силе той части закона, которая проясняет процедуру увольнений. Она предусмотрена контрактом с повышенной защитой, введенным в 2015 году и уже ставшим предметом различных постановлений и толкований со стороны судебных органов.

Если бы «Да» победило, это позволило бы восстановить на работе незаконно уволенного работника, который из-за исключения статьи 18 Устава трудящихся теперь не имеет на это права. При голосовании «Против» эта часть Закона о рабочих местах остается без изменений, и восстановление работника в компании возможно только в случае дискриминационного увольнения, по причинам, связанным с политическими или религиозными обстоятельствами, во время декретного или брачного отпуска или только в устной форме, а также в случае необоснованного дисциплинарного увольнения. В остальных случаях экономическая компенсация остается в силе.

Вопрос № 2: Малые предприятия — Увольнения и компенсации.

Второй вопрос, напечатанный на оранжевом бюллетене, касался компенсации за незаконное увольнение работников малых предприятий, которая в настоящее время не может превышать шестимесячной зарплаты.

Если бы проголосовали «за», ограничение было бы снято, и компенсация могла бы стать более существенной. При голосовании «против» максимальная шестимесячная компенсация сохраняется.

Вопрос № 3: Частичная отмена правил об установлении временных ограничений для трудовых договоров, максимальной продолжительности и условий продления и возобновления. Третий вопрос касался Закона о рабочих местах 2015 года, но в данном случае речь шла о срочных контрактах, которые позже были изменены правительством Конте, а затем нынешним правительством Мелони с помощью Декрета о труде. Предлагается вновь ввести обязательство указывать причину, по которой человек намерен использовать именно такой, а не более длительный контракт, даже для трудовых договоров сроком менее 12 месяцев, чтобы обеспечить большую защиту работникам без постоянной занятости.

Если бы «Да» победило, причина была бы вновь введена для трудовых договоров на срок до 12 месяцев. При голосовании «против» законодательство остается в силе, исключая необходимость мотивации при возобновлении и продлении договоров на срок до 12 месяцев и вводя новые мотивы для договоров на срок от 12 до 24 месяцев. Сюда включена оговорка о технических, организационных или производственных потребностях, выявленных сторонами в отсутствие договорных положений, которые могут быть оговорены до конца года.

Вопрос № 4: Исключение солидарной ответственности принципала, подрядчика и субподрядчика за несчастные случаи, произошедшие с работником подрядчика или субподрядчика вследствие специфических рисков, присущих деятельности подрядчиков или субподрядчиков

Четвёртый вопрос касался так называемого Консолидационного закона 2008 года и был направлен на расширение ответственности подрядной организации. В настоящее время она покрывает только общие риски: несчастные случаи, непосредственно связанные с видом выполняемых работ, смертельные случаи на строительных площадках.

Референдум был направленна отмену правила, исключающего солидарную ответственность заказчика, подрядчика и субподрядчика за несчастные случаи и инциденты такого рода. В случае голосования «за», ответственность за травмы и несчастные случаи на производстве перешла бы ко всем оговоренным сторонам. При голосовании «нет» ответственность директора остаётся ограниченной.

Вопрос № 5: Итальянское гражданство — Сокращение вдвое с 10 до 5 лет срока легального проживания в Италии совершеннолетних иностранцев, не входящих в ЕС, для подачи заявления о предоставлении итальянского гражданства.

Пятый и последний вопрос касался получения итальянского гражданства для иностранцев. В нём предлагалось вдвое сократить срок легального проживания в Италии, установленный статьей 9 Закона 91 от 1992 года, после которого гражданин страны, не входящей в ЕС, имеет право подать заявление на получение итальянского гражданства.

Если бы победил вариант «Да», необходимый срок проживания был бы сокращен с 10 до 5 лет. При голосовании «нет» минимальный срок проживания остается прежним.

Пока подсчитывают окончательные результаты двухдневного референдума, наблюдатели уже говорит о поражении левоцентристской оппозиции и победе премьер-министра Дж.Мелони и правящей правой коалиции, открыто поддержавших идею воздержаться от голосования. На этот час обнародованы официальные данные с почти 90% избирательных участков.

Сама Джорджа Мелони в воскресенье посетила избирательный участок в Риме. Здесь она пообщалась с работниками, но бюллетень в урну не опустила.

Маурицио Ландини — лидер профсоюза CGIL и один из инициаторов референдума, признал поражение. «Налицо кризис демократии», заявил он. Оппозиционные партии осудили отсутствие общественного обсуждения вынесенных на референдум вопросов, обвинив правящую коалицию в попытке замолчать их.

В мае итальянское агентство AGCOM по коммуникациям подало жалобу на государственное телевидение RAI и другие вещательные компании в связи с отсутствием адекватного и сбалансированного освещения будущего голосования. Опубликованные в середине мая опросы общественного мнения показали, что лишь 46% итальянцев осведомлены о проблемах, вынесенных на референдум.

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