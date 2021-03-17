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    11:11, 17 Март 2021 | GMT +6

    Из-за нежелания отдавать долг убил мужчину сельчанин в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области сельчанин задушил мужчину, которому не хотел отдавать долг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «14.03.2021 г. в дежурную часть Сайрамского РУП обратилась местная жительница с заявлением о том, что накануне ее муж без вести пропал. Данный факт полицейские сразу же зарегистрировали и приступили к розыску пропавшего мужчины. На его поиски ориентировали весь личный состав районного подразделения, а также разослали фото с его приметами. Стражи порядка опросили таксистов и других возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУП вышли на след подозреваемого. Задержанным оказался житель п. Карамурт Сайрамского района. В ходе расследования он отрицал свою причастность и отказывался от дачи показаний. Однако на основе собранных улик, следователям удалось доказать, что пропавший мужчина оставил свою автомашину «БМВ» и сел именно в машину подозреваемого. После предъявления неопровержимых доказательств, задержанный полностью признался в содеянном», - рассказали в полиции.

    По информации ведомства, следствием установлено, что потерпевший встретился со своим знакомым, чтобы забрать свой долг. Затем он сел в машину подозреваемого, где по дороге между ними вспыхнула ссора.

    «В результате подозреваемый, который не хотел возвращать деньги, задушил потерпевшего. С целью сокрытия тяжкого преступления, он закопал тело убитого возле местного карьера. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 ч. 1 УК РК «убийство». Подозреваемый находится под стражей. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего», - дополнили в полиции.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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