Из-за невакцинированных сотрудников могут приостановить стройки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах столицы могут быть приостановлены. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В текущем году, как и в прошлом, увеличили объём строительства социальных объектов: доступного льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и т.д. С руководителями крупных строительных компаний обсудили план работы и сверили часы.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервётся цепочка распространения коронавируса.

В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего», - написал аким столицы.

Напомним, за сутки число желающих привиться от КВИ в Нур-Султане выросло в более чем два раза.