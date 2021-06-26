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    23:19, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Из-за невакцинированных сотрудников могут приостановить стройки в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах столицы могут быть приостановлены. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    «В текущем году, как и в прошлом, увеличили объём строительства социальных объектов: доступного льготного жилья, учебных заведений, дворовых клубов и т.д. С руководителями крупных строительных компаний обсудили план работы и сверили часы.

    Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервётся цепочка распространения коронавируса.

    В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего», - написал аким столицы.

    Напомним, за сутки число желающих привиться от КВИ в Нур-Султане выросло в более чем два раза.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Строительство Минздрав РК
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