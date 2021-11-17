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Из-за непогоды жителям Туркестанской области рекомендуют не выезжать в дорогу

17 Ноября 2021 15:47
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Из-за непогоды жителям Туркестанской области рекомендуют не выезжать в дорогу

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за непогоды жителям Туркестанской области департамент по ЧС рекомендует не выезжать в дорогу, передает МИА «Казинформ».

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Утром и днем 17 ноября, ночью 18 ноября в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 17 ноября на севере, западе, юге области - пыльная буря. 18 ноября в горных районах ожидается туман, метель. Ветер юго-западный, западный, на большей части области порывы 15-20 м/с, днем 17 ноября, ночью 18 ноября на севере, западе области, в горных и предгорных районах порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более-сообщает Туркестанский областной филиал РГП «Казгидромет».

С 10:30 движение на автодороге республиканского значения «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» (593 км-654 км от границы Жамбылской области до села Машат Туркестанской области), в связи с ухудшением метеорологических условий, перекрыты дороги для всех видов автотранспорта (видимость нулевая, метель, метель, гололед).

В этой связи ДЧС Туркестанской области призывает жителей области быть предельно внимательными.

«В штормовую погоду призываем жителей области строго соблюдать меры безопасности! При крайней необходимости рекомендуем не выезжать в дальнюю дорогу», - подчеркнули в ДЧС.



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#Туркестанская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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