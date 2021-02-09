Из-за непогоды закрыты 10 участков автодорог республиканского значения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычаным ситуациям РК сообщили о сложившейся ситуации на дорогах республики из-за непогоды и принимаемых мерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве сообщили, что по состоянию на 19.00 часов 8 февраля 2021 года, по данным РГП «Казгидромет», объявлено 8 штормовых предупреждений в том числе для города Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 10 участков автодорог республиканского значения:

в Карагандинской: «Екатеринбург-Алматы» гр. Акмолинской области – г. Темиртау (1353-1425 км);

«Кызылорда-Павлодар» п. Молодежный-граница Павлодарской области (1066-1135 км);

в Акмолинской: «Екатеринбург-Алматы» (1291-1353); «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (16-200 км.), «Нур-Султан - Щучинск» (18-231 км.);

в Павлодарской: «Кызылорда-Павлодар» (1135-1206 км), «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (200-254 км.); Алматинской «Ушарал-Достык» (83-184 км.);

в Восточно-Казахстанская, «Усть-Каменогорск-Семей» (10-198 км.).

Наблюдается скопление автотранспорта: в г. Нур-Султан на автодороге «Нур-Султан - Караганда» 67 фур и 70 человек, «Нур-Султан - Щучинск» 240 ед. техники и 650 человек, в Акмолинской области «Екатеринбург – Алматы» (1291-1353 км.) вблизи поселка Аршалы 37 ед. техники и 107 человек, «Щучинск-Нур-Султан» г. Щучинск 200 ед. техники и 575 человек, в ВКО «Усть-Каменогорск-Семей» вблизи города Семей и поселка Герасимовка 17 автомобилей и 45 человек, в Карагандинской области всего 264 ед. техники и 630 человек, из них в 17.30 ч. из города Темиртау в город Нур-Султан выдвинулась автоколонна - 150 единиц (110 легковых и 40 ед. техники).

«В пункте обогрева (п.Оскаровка) Карагандинской области размещено 19 человек. Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 108 пунктов обогрева. С 7 февраля текущего года в Ситуационном центре МЧС развернут Республиканский оперативный штаб, в состав которого вошли представители АО НК «Казавтожол» и ТОО «Казахавтодор», аналогичные штабы функционируют в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях», - отметил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Всего, по данным министерства, в неотложных работах задействовано 307 человек и 182 ед. техники в том числе МЧС (8 человек и 4 ед. техники), МВД (37 человек и 19 ед. техники), дорожные службы (254 работников и 155 ед. техники) и МИО (8 работников и 4 ед. техники).

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 11-СМС сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 17 уведомлений. Для оказания своевременной информационно-психологической помощи открыта «Горячая линия» в Республиканском оперативном штабе и регионах (Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской).



