Из-за непогоды закрыли республиканскую трассу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорогу из Нур-Султана в сторону села Жаксы закрыли из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

«6.02. с 19:45 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, дождь со снегом, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «г.Нур-Султан-с. Жаксы» (Екатеринбург-Алматы) 917-1247 км», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Smart Astana Bot.

Ранее сообщалось, что закрыт участок республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск» в Северо-Казахстанской области.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 областях страны 6 февраля.