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    21:42, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за непогоды закрыли республиканскую трассу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорогу из Нур-Султана в сторону села Жаксы закрыли из-за непогоды, передает МИА «Казинформ».

    «6.02. с 19:45 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, дождь со снегом, метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «г.Нур-Султан-с. Жаксы» (Екатеринбург-Алматы) 917-1247 км», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Smart Astana Bot.

    Ранее сообщалось, что закрыт участок республиканской автодороги «Жезказган-Петропавловск» в Северо-Казахстанской области.

    Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще 10 областях страны 6 февраля.


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