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    16:14, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Из-за непогоды повреждено здание «Алтын Cамрук» в Karavansaray Turkistan

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий в Туркестане произошло повреждение здания «Алтын Cамрук» на объекте в Karavansaray Turkistan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на администрацию туристического комплекса Karavansaray Turkistan.

    «Обнаружение повреждений было произведено максимально быстро и были приняты необходимые меры предосторожности. Все необходимые процедуры были проведены без потери времени. Небольшие повреждения в здании «Алтын Cамрук» были устранены в течение одного дня и снова введены в эксплуатацию. Контроль продолжается, чтобы избежать подобной ситуации в будущем», - отметили в администрации туристического комплекса Karavansaray Turkistan.



    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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