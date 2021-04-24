Из-за непогоды повреждено здание «Алтын Cамрук» в Karavansaray Turkistan

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 23 апреля из-за неблагоприятных погодных условий в Туркестане произошло повреждение здания «Алтын Cамрук» на объекте в Karavansaray Turkistan. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на администрацию туристического комплекса Karavansaray Turkistan.

«Обнаружение повреждений было произведено максимально быстро и были приняты необходимые меры предосторожности. Все необходимые процедуры были проведены без потери времени. Небольшие повреждения в здании «Алтын Cамрук» были устранены в течение одного дня и снова введены в эксплуатацию. Контроль продолжается, чтобы избежать подобной ситуации в будущем», - отметили в администрации туристического комплекса Karavansaray Turkistan.



