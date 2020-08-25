Из-за некачественного ремонта дорог судится с подрядчиками акимат СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что по отношению к недобросовестным подрядчикам нужно оперативно принимать все меры воздействия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На заседании акимата обсуждали ремонт дорог, который должен завершиться уже через два месяца. В этом году общая протяженность всех ремонтирующихся дорог – республиканского и местного значения, внутрипоселковых – составила около 1 тысяч км. По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максата Баяхмета, работы идут, но не без проблем. Не все подрядные организации ответственно относятся к своим обязанностям.
В прошлом году прошел средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль» протяженностью 21 км. Как выяснилось, выполнили его с дефектами.
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог выдало предписание подрядной организации о необходимости устранения дефектов согласно договорных обязательств со сроком устранения до 15 июня. Дефекты не были устранены. 30 июня направили иск в суд по принудительному исполнению работ и признании недобросовестным поставщиком ТОО «Новинтех». Ведется судебное разбирательство», - рассказал М.Баяхмет.
Еще один проблемный проект – дорога «Пресновка-Благовещенка-Кайранколь» протяженность 17,3 км. Здесь тоже проводили средний ремонт. Но другой подрядчик.
«Согласно договорных обязательств, ТОО «KazFortis» обязался выполнить ремонтные работы в срок до 30 октября прошлого года. Фактически работы завершились 20 декабря. Рассчитана неустойка в сумме 251 тысячи тенге. Управление в судебном порядке обязывает подрядчика устранить дефекты за счет собственных средств и привлечь к ответственности технический надзор», - сообщил М.Баяхмет.
Аким области К.Аксакалов считает недопустимой ситуацию, при которой плохо исполняющие обязанности компании продолжают работать в регионе.
«По всем - довести до суда. Чтобы неповадно было остальным. Все должны переделать за свой счет. Договоры должны быть жесточайшие. Ответственность должна быть четко прописана, чтобы они не могли в судах лавировать. Процессы эти должны быстро проходить, не годами тянуться», - подчеркнул К.Аксакалов.
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