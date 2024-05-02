Из-за неисправной канализации не может построить завод инвестор в СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры помогли решить проблемные вопросы шести инвесторам, которые планируют вложить в регион более 50 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации надзорного органа, отечественный инвестор ТОО Atameken Agro Oils будет строить маслоэкстракционный завод стоимостью 19,4 млрд тенге, что создаст 252 рабочих места. Однако реализация проекта затормозила из-за затопленной производственной площадки. Причиной стала неисправная канализация. По представлению прокуратуры акимат принял меры по замене труб, дополнительно выделил 100 млн тенге на реконструкцию канализации.

— В другом случае по обращениям инвесторов ТОО «ЕМС Agro» и ТОО «Евразиан Милк» установлены нарушения сроков рассмотрения заявок по возмещению расходов, понесенных при инвестиционных вложениях. Мерами надзора и координации им выплатили 1,2 млрд тенге, что позволило продолжить реализацию проектов, — добавили в прокуратуре.

Всего на сопровождении у надзорного органа 31 инвестпроект.