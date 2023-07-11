Из-за недобросовестных подрядчиков не можем сдать 16 домов – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров вместе с представителями СМИ проехал по строительным площадкам Петропавловска. Глава региона прокомментировал, почему в городе до сих пор не сдали 16 домов, построенных еще в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Для первого пресс-тура аким области выбрал самые проблемные участки. В автобусе он сразу же пояснил, что есть сложности с подрядчиками.

«Бюджеты мы предусмотрели, корректировку сделали, экспертизу получили. То есть все необходимое сделали, надо только работать. Есть проблемы с подрядчиками, особенно по подведению коммуникаций и благоустройству. Требовал решения вопроса от предыдущего акима, ставлю эту же задачу перед новым. Люди с 2021-го года ждут ключи. Дети-сироты не получили жилье. В этом году приложим максимальные усилия, чтобы завершить работы», - сказал А.Сапаров.

Дома в микрорайоне «Жас оркен». Построили их еще в прошлом году, но до сих пор не сдали из-за отсутствия инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства. Корректировку бюджета на эти работы провели. Однако подрядчик затягивает работы.

Дома по улице Горького. Работы здесь начали в октябре прошлого года. Коммуникации и облагороженная территория должны были появиться 15-го июня и 144 семьи заселились бы в свои квартиры.

По словам руководителя управления строительства Кайролы Галеева, подрядчику нужно увеличить количество людей, техники. Работают на объекте всего 19 человек. К.Галеев добавил, что со стороны акимата города и области создали все условия, однако подрядчик из Тараза не спешит с работами. Ссылается на то, что договор завершается в конце 2024-го года. Однако аким города Серик Мухамедиев пояснил, что этот срок касается финансового договора.

«Договор исполнения работ ориентируется по графику производства работ, который подрядчик еще не сделал. Или по талону ГАСКа. Работы по проекту должны исполняться в срок. По талону ГАСКа окончание работ – в августе. Большое отставание от графика работ на объекте», - резюмировал градоначальник.

Эта же подрядная организация своевременно не завершила благоустройство территорий домов по улице Уалиханова. Буквально на днях жители этих домов размещали в социальных сетях видеообращение. На следующий день к ним выезжал С.Мухамедиев.

«Аким города встречался с жителями, объяснил, какая работа проводится и когда завершится благоустройство. Было неправильное проектное решение по крыше. Подрядная организация взяла на себя затраты, уже работают. За неделю при хорошей погоде успеют сделать. Сделали корректировку, деньги выделили в начале года. Если не будут выдерживать сроки, будем подавать в суд», - сказал А.Сапаров.

Наиболее сложная ситуация по шести арендно-коммунальным домам в микрорайоне «Береке». Они рассчитаны на 600 квартир, получить которые должны горожане из социально уязвимой категории. На объекте работают всего пять человек. С подрядчиком планируют расторгнуть договор, работы продвигаются из рук вон плохо.

«Дети-сироты третий год не могут получить квартиры в этих домах. Люди ждут. Новому акиму города поручаю в течение двух-трех дней решить вопрос. Или они находят субподряд и работают вместе или расторгайте договор. Три года ждали, еще 3-4 месяца подождем. Других вариантов не вижу. Иначе люди еще и в этом году не получат жилье из-за отсутствия коммуникаций и благоустройства», - сказал А.Сапаров.

Всего таких проблемных домов по городу - 16. Жилье в них должны получить 1 703 семьи. Из них 600 квартир - для социально уязвимых слоев населения, в том числе 120 для детей-сирот.

Не скрывает аким области и проблем с участками под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Солнечный-2». Прежде чем раздать по 10 соток очередникам, нужно провести коммуникации и сделать дорогу. И здесь тоже – ответственность подрядчиков.

«Там необходимо установить трансформаторы. Провели корректировку, выделили дополнительные средства. Подрядчик просит еще корректировку. Дал поручение акиму города полностью проверить документацию, сделать анализ, стоит ли идти еще на одну корректировку. Рассчитываем в этом году раздать участки. Возможно, будет переходящий проект», - сказал А.Сапаров.

Продолжат в этом году снос ветхого жилья. Но пока точечно под соцобъекты, в том числе два детских сада, теннисный центр, второй ледовый дворец. Сейчас готовят проекты. Параллельно идет строительство многоэтажных жилых домов, в микрорайоне «Береке» возводят физкультурно-оздоровительный комплекс.

«С этого года дал поручение, чтобы строительством дома и подведением коммуникаций занимался один подрядчик. Чтобы он один нес ответственность. Чтобы не повторилась нынешняя ситуация, когда мы из-за инфраструктуры не можем сдать дома. По недобросовестным подрядчикам нужно принимать вовремя меры. Подавать иски. Меры не принимали - и вот результат. Новый аким города поручение соответствующее получил. Сначала штрафовать, потом идти на расторжение. Народ устал ждать», - сказал А.Сапаров.