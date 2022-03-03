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Из-за нарушения требований безопасности приостановлена работа башенного крана в столице

3 Марта 2022 12:44
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Из-за нарушения требований безопасности приостановлена работа башенного крана в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице совместно с участием специалистов акимата города, Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС и других уполномоченных госорганов ведутся работы по проверке башенных кранов, которые не соответствуют техническим требованиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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В рамках созданной рабочей группы по соблюдению норм техники безопасности при эксплуатации башенных кранов, проведено обследование башенных кранов на строительном объекте ЖК «Bai-Tursyn». На данном строительном объекте работают четыре башенных крана, во время обследования было установлено несоответствие одного башенного крана нормам промышленной безопасности. В этой связи, работа одного башенного крана была приостановлена до устранения установленных нарушений. Рабочей группой продолжаются работы по проверке других башенных кранов.


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#Нур-Султан   #Строительство   #Безопасность  
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