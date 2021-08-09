+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за нарушений экотребований несколько раз горел мусор на полигоне в Усть-Каменогорске

9 Августа 2021 14:52
Поделиться:
Из-за нарушений экотребований несколько раз горел мусор на полигоне в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Экологи проводят проверку в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сухостой в горах Алматы тушили при помощи вертолета
Восемь грузовиков мусора вывезли с побережья Кенгирского водохранилища в Жезказгане Более 20 утопающих спасли в ВКО с начала купального сезона Упавших в уличный туалет детей спасли туркестанские полицейские

Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, поступили материалы по 7 фактам возгорания мусора на полигоне в период с 25 апреля по 13 мая. В связи с этим, инспекторы возбудили административное дело.

«Как выяснилось, ТОО «ОскеменСпецКоммунтранс» не приняло системных мер по покрытию поверхности полигона инертными материалами. Вследствие этого несколько раз возникали пожары. Например, 25 апреля площадь возгорания составила 200 квадратных метров, 1 апреля – 1 гектар, 30 апреля – 200 квадратных метров, 1 мая – 10 квадратных метров, 5 мая – 30 квадратных метров, 6 мая – 1 гектар, 13 мая – 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

На компанию, нарушавшую экологические требования во время эксплуатации полигона, наложены 7 штрафов на общую сумму 306 285 тенге. Также, в связи с последним пожаром, возникшим 18 июля, на предприятии проводится внеплановая проверка.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #МЧС   #Пожар  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Сухостой в горах Алматы тушили при помощи вертолета
Восемь грузовиков мусора вывезли с побережья Кенгирского водохранилища в Жезказгане
Более 20 утопающих спасли в ВКО с начала купального сезона
Упавших в уличный туалет детей спасли туркестанские полицейские
Популярное
1 Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
2 Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
3 Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
4 Подросток утонул в водохранилище в ВКО
5 Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
6 Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Читайте также
Женщина утонула в реке Ульба в Усть-Каменогорске
Сухостой загорелся в ущелье Кимасар близ Алматы
Свадьбу, обнаруженную с дрона, распустили в Атырау
Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя
Столпотворение в очереди на вакцинацию сняли на видео в Актау
Подросток утонул в водохранилище в ВКО
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
Должны ли иностранные студенты в РФ вакцинироваться от коронавируса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив