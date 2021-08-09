Из-за нарушений экотребований несколько раз горел мусор на полигоне в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Экологи проводят проверку в связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, поступили материалы по 7 фактам возгорания мусора на полигоне в период с 25 апреля по 13 мая. В связи с этим, инспекторы возбудили административное дело.
«Как выяснилось, ТОО «ОскеменСпецКоммунтранс» не приняло системных мер по покрытию поверхности полигона инертными материалами. Вследствие этого несколько раз возникали пожары. Например, 25 апреля площадь возгорания составила 200 квадратных метров, 1 апреля – 1 гектар, 30 апреля – 200 квадратных метров, 1 мая – 10 квадратных метров, 5 мая – 30 квадратных метров, 6 мая – 1 гектар, 13 мая – 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.
На компанию, нарушавшую экологические требования во время эксплуатации полигона, наложены 7 штрафов на общую сумму 306 285 тенге. Также, в связи с последним пожаром, возникшим 18 июля, на предприятии проводится внеплановая проверка.
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