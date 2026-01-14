Из-за морозов школы в Костанайской и в Павлодарской областях перевели на онлайн

В районе Беимбета Майлина все школы переведены на дистанционное обучение для учащихся 1–11 классов. Температура воздуха от –30 до –33°C.

Костанай: на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–9 классов.

В Рудном учащиеся 0–9 классов первой смены переведены на дистанционный формат.

Житикаринский район: при температуре –26,1°C и ветре 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–7 классов первой смены.

Алтынсаринский район: при температуре –27°C на дистанционный формат переведены учащиеся 0–9 классов первой смены.

В Карабалыкском районе при температуре –29°C и ветре 12 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

Лисаковск: при температуре –27°C и ветре 5 м/с учащиеся 1–9 классов первой смены обучаются дистанционно.

Аулиекольский район — на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены.

Мендыкаринский район: при температуре –31…–34°C и ветре 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

В Узункольском районе учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

Решение принято в целях обеспечения безопасности детей. Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальными сообщениями отделов образования и администраций школ.

Также 14 января 2026 года во всех школах города Павлодара, Экибастуза, Аксу для учащихся I смены (предшкольные группы и 1–9 классы) учебные занятия проводятся в дистанционном формате. Подвоз учащихся отменён. Температура воздуха — −29°C, скорость ветра — 3 м/с.

Ранее в Астане учеников первой смены перевели на дистанционное обучение.