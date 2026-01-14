РУ
    07:27, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Из-за морозов школы в Костанайской и в Павлодарской областях перевели на онлайн

    В связи с резким понижением температуры воздуха и неблагоприятными погодными условиями в ряде городов и районов Костанайской области занятия для школьников переведены на дистанционный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В районе Беимбета Майлина все школы переведены на дистанционное обучение для учащихся 1–11 классов. Температура воздуха от –30 до –33°C.

    Костанай: на дистанционное обучение переведены учащиеся 1–9 классов.

    В Рудном учащиеся 0–9 классов первой смены переведены на дистанционный формат.

    Житикаринский район: при температуре –26,1°C и ветре 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–7 классов первой смены.

    Алтынсаринский район: при температуре –27°C на дистанционный формат переведены учащиеся 0–9 классов первой смены.

    В Карабалыкском районе при температуре –29°C и ветре 12 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

    Лисаковск: при температуре –27°C и ветре 5 м/с учащиеся 1–9 классов первой смены обучаются дистанционно.

    Аулиекольский район — на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–9 классов первой смены.

    Мендыкаринский район: при температуре –31…–34°C и ветре 5 м/с на дистанционное обучение переведены учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены.

    В Узункольском районе учащиеся КПП и 1–11 классов первой смены переведены на дистанционное обучение.

    Решение принято в целях обеспечения безопасности детей. Родителям и учащимся рекомендуется следить за официальными сообщениями отделов образования и администраций школ.

    Также 14 января 2026 года во всех школах города Павлодара, Экибастуза, Аксу для учащихся I смены (предшкольные группы и 1–9 классы) учебные занятия проводятся в дистанционном формате. Подвоз учащихся отменён. Температура воздуха — −29°C, скорость ветра — 3 м/с.

    Ранее в Астане учеников первой смены перевели на дистанционное обучение.

    Дарья Аверченко
    Автор
