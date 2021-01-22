Из-за массового ДТП десятки автомашин попали в затор на трассе в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Водителям и пассажирам автомобилей, застрявших на трассе Шымкент – Туркестан в заторе, оказали помощь полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В связи с неблагоприятными погодными условиями - снижением температуры воздуха и выпадением снега - сотрудники департамента полиции Туркестанской области призывают водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и не нарушать правил дорожного движения. Несоблюдение ПДД, особенно в снегопад и гололед, может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

«К примеру, при мониторинге социальных сетей полицейские выявили видео дорожно-транспортного происшествия на трассе Шымкент - Туркестан, где якобы столкнулись десятки автомашин. При проверке установлено, что в ДТП столкнулись 4 легковые автомашины. Пострадал водитель «ВАЗ», которому оказали медицинскую помощь в районной больнице. Автотранспорту нанесен материальный ущерб.

Из-за ДТП на дороге образовался затор, в котором застряли десятки автомашин. Силами личного состава Ордабасинского РОП и инспекторов батальона патрульной полиции оказана помощь водителям и пассажирам, застрявшим на дороге. Полицейские доставили людей в пункты обогрева, оказали помощь в отбуксировке автотранспорта, ликвидации затора и очистке дорог от снега», - рассказали в полиции.

Отметим, что в Туркестанской области идет снегопад и дует сильный ветер, из-за чего затруднено движение автотранспорта. На сегодня временно приостановлено движение на трассе Алматы – Ташкент - Термез, возле села Шакпак баба в Тюлькубасском районе, на дорогах областного значения в Байдибекском районе (КХ-1, Кошкар ата – Жарыкбас - Бирлик) и ограничено движение на трассе М-32, Самара - Шымкент в районе Шубар Ордабасинского района.

Для очистки дорог от снега задействованы 49 единиц спецтранспорта на трассе республиканского значения и 44 единицы на дорогах областного значения, сообщили в ведомстве.