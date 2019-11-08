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Из-за лошади на трассе под Алматы погиб 70-летний мужчина

8 Ноября 2019 12:30
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Из-за лошади на трассе под Алматы погиб 70-летний мужчина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На трассе Алматы-Хоргос автомобиль сбил лошадь, в результате происшествия погиб 70-летний пассажир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ДТП произошло сегодня около четырех часов утра на 94 километре. Водитель и пассажиры двигались в западном направлении (Западная Европа - Западный Китай).

«Автомобилем марки BMW-528 управлял молодой человек 22 лет. Он в кромешной тьме не заметил находившуюся лошадь на трассе и совершил наезд на большой скорости. В результате трагедии один из пассажиров, 1950 года рождения, скончался в центральной районной больнице города Иссык», - сообщила руководитель пресс-службы АО «НК «Казавтожол» Маржан Ордабай.

По данным ведомства, освещение на данном участке не предусмотрено проектом, встречные потоки транспортных средств разделены металлическим ограждением.

«Сетки, ограждающие от выхода скота на трассу проектом не предусмотрены. Сотрудники АО НК «Казавтожол» совместно с местной полицейской службой ведут поиски владельца лошади, послужившей причиной ДТП», - добавили в «Казавтожол».

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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