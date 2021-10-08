Из-за игры детей с огнем в Алматы загорелась баня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне Достык Ауэзовского района Алматы загорелась баня. К пожару привела детская шалость с огнем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, двое детей, которые остались без присмотра родителей, играли во дворе частного жилого дома. Чуть позже из окна дома отец детей увидел дым.

После того, как пожар не удалось потушить своими силами, обратились в 101. Чуть позже прибыли сотрудники пожарной охраны и потушили возгорание.

«Пожарными было установлено, что произошло горение пристройки к бане и кровли бани на территории частного жилого дома. Причиной пожара послужила детская шалость. Двое детей играли со спичкой возле заготовленных дров, а затем развели огонь»,- прокомментировали в ДЧС города.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра.