Из-за горящего камыша накрыло дымом Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловск с утра накрыло облако дыма из-за горящего камыша, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дым и неприятный запах особенно ощущаются в центре Петропавловска. Из 19-го микрорайона с утра заметно огромное облако дыма. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Второй день за селом Затон горит камыш. Порывами ветра дым несет в сторону Петропавловска. Площадь возгорания составляет один гектар. Угрозы жилым домам нет. К месту возгорания выехал личный состав пожарной части-13 райцентра Бесколь Кызылжарского района. Местные исполнительные органы подключили к работе тракторы, которые проводят опашку. На месте работает оперативный штаб», - прокомментировали в пресс-службе.

Аким Прибрежного сельского округа Даурен Рамазанов на видео показал, что к очагу возгорания нет возможности пройти из-за болота. Вода и лед осложняют проезд. Населенный пункт находится в трех километрах от очага возгорания.

В регионе сегодня наблюдается сильный ветер. Накануне синоптики объявили штормовое предупреждение. По прогнозам, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.