Из-за дефицита автогаза в Атырау поставки организуют из соседних регионов

Очереди наблюдаются уже несколько дней. Водители вынуждены часами ждать возможности заправиться сжиженным газом.

С 26 июня на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начнутся плановые профилактические работы. Именно с этим ремонтом связывают возникший дефицит.

По данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области, в июне из ресурсов Атырауского НПЗ для региона выделено 2 тысячи тонн сжиженного газа, поставки уже начались. Кроме того, планируется доставить еще 2 тысячи тонн газа от АО «СНПС-Актобемунайгаз» из Актюбинской области и 740 тонн — от предприятия «Жайыкмунай» из Уральска.

— После официального распределения и оформления необходимых документов поставки будут осуществляться поэтапно железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с логистическим графиком. Ориентировочный срок доставки составит 4-5 дней. Просим жителей с пониманием отнестись к ситуации на отдельных автогазозаправочных станциях города и районов, — сообщили в управлении.

Отмечается, что на июнь Министерство энергетики выделило региону 6 909 тонн сжиженного газа. По состоянию на 25 июня весь этот объем уже был поставлен. На июль предусмотрено 6 882 тонны.

В настоящее время в Атырау проводится расследование в отношении областного управления энергетики и ЖКХ в связи со спорной ситуацией вокруг порядка распределения сжиженного нефтяного газа.

В целом ежемесячная потребность Атырауской области в автогазе составляет 12-13 тысяч тонн.