Из-за «бомбы» эвакуировали посетителей и работников отеля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью проведена эвакуация из гостиницы «Ритц-Карлтон» из-за информации о якобы заложенном взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы отметили, что 3 сентября в 23:51 поступило анонимное сообщение о якобы заминировании одной из гостиниц, расположенных в Бостандыкском районе.

«К указанному объекту незамедлительно были стянуты все экстренные службы города. Проведена эвакуация посетителей и персонала гостиницы. Комиссионный осмотр многоэтажного строения саперным подразделением проводился около двух часов. В результате взрывного устройства не обнаружено», - прокомментировали в пресс-службе ДП города.

В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности анонима, его задержание и дальнейшее привлечение к ответственности.