    11:10, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Из-за аварии без света остался микрорайон в Костанае

    В микрорайоне «Юбилейный» города Костанай временно отключено электроснабжение. Работы по восстановлению подачи электричества ведутся аварийными службами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pexels

    Как пояснили в акимате города с 8:40 в микрорайоне «Юбилейный» произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются многоэтажные жилые дома №35, 38, 40 и 41, а также ряд государственных и коммерческих объектов.

    На месте работают аварийные бригады, ведутся восстановительные работы. Специалисты обещают возобновить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

    Ранее из-за плановых ремонтных работ, часть Костаная осталась без света и тепла.

    Какой дефицит электроэнергии грозит Казахстану этой зимой – можно прочитать здесь.

