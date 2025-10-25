Из-за аварии без света остался микрорайон в Костанае

Как пояснили в акимате города с 8:40 в микрорайоне «Юбилейный» произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остаются многоэтажные жилые дома №35, 38, 40 и 41, а также ряд государственных и коммерческих объектов.

На месте работают аварийные бригады, ведутся восстановительные работы. Специалисты обещают возобновить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки.

Ранее из-за плановых ремонтных работ, часть Костаная осталась без света и тепла.

Какой дефицит электроэнергии грозит Казахстану этой зимой – можно прочитать здесь.