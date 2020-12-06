Из-за африканской чумы свиней усилили контроль на границе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ветеринарная служба принимает меры, чтобы не допустить распространения в регионе африканской чумы свиней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причиной для срочного принятия мер стала вспышка заболевания в соседней Омской области. Информация об очагах африканской чумы свиней появилась на официальном сайте федерального Центра ветеринарии.

Руководитель управления ветеринарии Берик Альжанов сообщил, что в регионе разработали комплексный план организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по профилактике возникновения африканской чумы свиней, недопущению заноса и распространения инфекции.

«Проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики африканской чумы свиней, раздаются памятки. Осуществляется эпизоотический мониторинг дикой фауны, усилен контроль за перемещением и содержанием домашнего свинопоголовья и условиями их убоя и реализации. Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК введен запрет на ввоз и транзит через территорию РК живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей термическую обработку при 720 градусах», - проинформировал Б. Альжанов.

На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу усилили ветеринарно-санитарный контроль. Осуществляется досмотр всех ввозимых и транзитных грузов.

В Тайыншинском районе работает свинокомплекс ТОО «EMC Агро». Руководство фермы уведомили о том, что нужно принять дополнительные защитные меры по недопущению заноса инфекции, усилить ветеринарно-санитарный контроль, дезинфекционный режим, санитарную обработку транспорта и обслуживающего персонала.

В управлении добавили, что в естественных условиях к африканской чуме свиней восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Источник возбудителя инфекции - больные животные и вирусоносители. В случае возникновения африканской чумы на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Всех свиней в очаге уничтожают бескровным способом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, малоценные предметы ухода сжигают.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.