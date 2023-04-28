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Изъятые у коррупционеров cредства направят на строительство 72 новых школ — Правительство РК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 08:15
Изъятые у коррупционеров cредства направят на строительство 72 новых школ — Правительство РК Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ. Соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Поручение о передаче средств, изъятых у коррупционеров, на поддержку инфраструктуры образования озвучил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

«Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач Правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ», — сказал Президент РК.

На сегодняшний день, в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге. При этом по заявкам регионов Республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство 3-х новых объектов (2 школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

Таким образом, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.


Правительство РК   Борьба с коррупцией   Алихан Смаилов   школа  
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