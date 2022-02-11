Изъятое оружие, использованное в массовых беспорядках, показала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы показала огнестрельное оружие и боеприпасы, которые были изъяты у участников массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек сообщил, что в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции на территории города Алматы, Алматинской, Жамбылской областей всего изъято свыше 400 единиц огнестрельного оружия, 152 из которых было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков, имевших место в начале января текущего года.

«Напомним, всего из специализированных торговых точек было похищено более 1400 единиц огнестрельного оружия. Следует отметить, что принадлежность большей части изъятого из незаконного оборота оружия пока не установлена, она была добыта злоумышленниками преступным путем», – отметил Нурлан Аманбек.

Отметим, в эти дни в мегаполисе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару», направленное на оздоровление криминогенной обстановки, а также изъятие из незаконного оборота оружия, в том числе ставшего достоянием криминальных элементов в ходе известных январский событий.

Кроме того, в ДП обратили особое внимание на акцию по добровольной сдач оружия, что освобождает от уголовной ответственности. Она продолжается.