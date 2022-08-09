9 Августа 2022 20:30

Изъятие земель у фермеров прокомментировала прокуратура СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокурор Северо-Казахстанской области Багбан Таймбетов встретился с предпринимателями для обсуждения вопроса изъятия незаконно предоставленных земель и устранения дефицита пастбищных угодий для выпаса скота населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, в конце прошлого года прокуратура совместно с акиматом области проанализировала причины нехватки пастбищных угодий. Установили факты незаконного предоставления 426 участков общей площадью 61 982 га из земель населенных пунктов.

«Принятыми мерами возвратили 140 участков общей площадью 18 700 га, которые закрепили за населенными пунктами исключительно для выпаса скота населением. Удалось снизить дефицит пастбищных угодий непосредственно в самих населенных пунктах. В суд направили 80 исков о признании сделок недействительными по 100 земельным участкам общей площадью 19 760 га. Из них удовлетворены три иска по трем участкам площадью 509 га. Инициирование подачи исков вызвало возмущение со стороны бизнес-сообщества, поскольку основной массе предпринимателей для реализации проектов по развитию животноводства выдали заемные средства по государственным программам в сфере АПК. В результате изъятия они будут вынуждены вырезать крупный рогатый скот», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Для урегулирования ситуации и оказания поддержки предпринимателям создали рабочую группу с участием представителей акимата, прокуратуры, департамента по управлению земельными ресурсами области, финансовых институтов, палаты предпринимателей, бизнес-сообщества и других заинтересованных органов.

Нехватка пастбищ по области составляет 531,9 тыс. га.



