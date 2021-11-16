Изъяны информационных систем приводят к появлению преступных схем в АПК – Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изъяны информационных систем приводят к появлению преступных схем в сфере субсидирования АПК. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Туркестанской области только в одном хозяйстве установлено 400 фактов изменения возраста взрослых коров на телят. Это сделано для искусственного увеличения приплода, чтобы получить субсидии. Один из факторов, способствующих таким махинациям – это изъяны информационных систем. Работники подведомственной организации МСХ – Национальный аграрно-научный центр, – имея расширенный доступ, занимались фальсификацией данных и участвовали в преступных схемах. Это только часть выявленных коррупционных схем», – сказал М.Ахметжанов, рассказывая об установленных различных злоупотреблениях в сфере субсидирования АПК в разных регионах РК.

По его словам, в ходе расследования преступных схем, сложившихся в сельскохозяйственном секторе Казахстана, Антикоррупционной службой зарегистрировано уже 65 уголовных дел, 18 лиц признаны подозреваемыми, из них 14 находятся под стражей. Сотням лиц присвоен статус свидетелей, имеющих право на защиту.

М.Ахметжанов также сообщил, что, по итогам расследований, будет внесено представление в Правительство с постановкой вопроса об ответственности виновных лиц. В целом, по результатам анализа, проведенного Агентством, выработано 170 рекомендаций с конкретными мерами по комплексному устранению выявленных системных проблем. В настоящее время, по поручению Главы государства, вырабатывается План по реализации этих рекомендаций.