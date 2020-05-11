Из восьми регионов РК поступила гуманитарная помощь для мактааральцев

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане прошло аппаратное совещание под председательством акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Участники совещания доложили о ходе проводимых работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе. В настоящее время в поселке Мырзакент ведется строительство нового микрорайона. Отметим, все строительные работы идут круглосуточно. На стройплощадке задействовано около 600 рабочих. Из них более половины это жители Жетысайского и Мактааральского районов. Также в настоящее время специально созданная комиссия оценивает ущерб, нанесенный стихией.

Вместе с тем со всех уголков страны от неравнодушных граждан продолжает поступать финансовая и гуманитарная помощь. Помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости для пострадавших жителей района уже поступила из Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. На сегодняшний день на складах регионального штаба собрано 408 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.