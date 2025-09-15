РУ
    09:43, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Экс-силовик из Казахстана экстрадирован из Турции за игорный бизнес

    Из Турции экстрадирован бывший сотрудник правоохранительного органа, подозреваемый в организации незаконного игорного бизнеса, передает агентство Kazinform.

    Подозреваемый в организации казино экстрадирован из Турции
    Кадр из видео

    Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Турецкой Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями.

    По данным следствия, в 2015–2016 годах, подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

    После совершения преступлений, фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет.

    В январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измир Турецкой Республики и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину для привлечения к уголовной ответственности.

    В настоящее время он водворён в следственный изолятор.

    Отметим, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

    За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

    Генеральная прокуратура Республики Казахстан продолжает работу по выявлению, розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом, в том числе за совершение коррупционных и экономических преступлений.

    Ранее казахстанца, находившегося в международном розыске, задержали в Грузии.

    Аружан Сердалина
