Экс-силовик из Казахстана экстрадирован из Турции за игорный бизнес

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Турецкой Республики экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, в 2015–2016 годах, подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

После совершения преступлений, фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет.

В январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измир Турецкой Республики и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворён в следственный изолятор.

Отметим, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан продолжает работу по выявлению, розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом, в том числе за совершение коррупционных и экономических преступлений.

Ранее казахстанца, находившегося в международном розыске, задержали в Грузии.