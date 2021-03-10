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Из Туркестана в Стамбул стартует прямой авиарейс

10 Марта 2021, 11:18
Из Туркестана в Стамбул стартует прямой авиарейс

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Из города Туркестана в город Стамбул (Турция) стартует прямой авиарейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В настоящее время производится продажа авиабилетов на первые международные рейсы из аэропорта города Туркестана. Первый самолет Туркестан – Стамбул – Туркестан планируется подняться в небо 21 марта 2021 года.

Первоначально авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет осуществляться регулярно по пятницам и воскресеньям, с периодичностью два раза в неделю. В дальнейшем количество авиарейсов будет увеличено до семи в неделю. Стоимость билета начинается от 39 999 тенге.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Расписание полетов публикуется на официальном сайте авиакомпании «FlyArystan».


Туркестанская область   Туризм   Транспорт   Турция  
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