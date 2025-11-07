Из турецкого Трабзона в Сочи снова запустили паром

После долгого перерыва на Черном море снова заработала паромная линия между Турцией и Россией. Судно Seabridge вышло из порта Трабзона и направилось в российский Сочи.

Как оказалось, судно отправилось из Трабзона в Сочи впервые спустя почти 14 лет. Переход займет около 12 часов, а цены на билеты начинаются от $70. За движением судна можно наблюдать в реальном времени на сервисе Marine Traffic — паром действительно находится в пути.

Паром рассчитан на 450 пассажиров и 200 автомобилей. На первый рейс отправились всего 20 человек, однако, по словам представителя компании Мустафы Чакыра, интерес к маршруту уже высокий.

— Сейчас звонки поступают не только из Турции, но и из соседних стран — Греции, Болгарии, Румынии. Особенно летом и во время школьных каникул ждем серьезного потока. Надеемся, что линия снова оживет, — отметил он.

В честь запуска линии пассажиров пересадили с сидячих мест в каюты. В Сочи судно будет швартоваться в круизной гавани, где также открыт офис продаж. Ожидается, что запуск линии снова оживит туризм и торговлю между двумя странами.

