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    14:34, 06 Май 2025 | GMT +5

    Из каких стран приезжают в Казахстан для лечения зубов

    Стоматология в Казахстане — одна из самых динамично развивающихся отраслей медицины, которая привлекает медицинских туристов из разных стран ближнего и дальнего зарубежья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав РК.

    стома
    Фото: Pexels

    В Алматы впервые прошло пленарное заседание Европейской секции Всемирной Федерации стоматологов, собравшее 110 делегатов из 48 стран. Отраслевой форум стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития стоматологии в странах Европы и Центральной Азии.

    Участники заседания обсудили применение инновационных технологий в диагностике и лечении заболеваний полости рта, различные аспекты клинической практики, хирургических вмешательств, включая лечение сложных случаев, современные подходы к профилактике.

    С приветственным словом на открытии выступила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова. Она подчеркнула, что стоматология играет ключевую роль в формировании общественного здоровья.

    — Стоматологический статус является одним из основных показателей общего состояния организма, и разработка системы мероприятий, направленных на снижение показателей стоматологической заболеваемости, является неотъемлемой частью программ по оздоровлению нации, — отметила глава ведомства.

    Министр также призвала всех врачей-стоматологов к совместным усилиям по снижению заболеваемости, в первую очередь за счет профилактических мероприятий.

    В Казахстане с прошлого года внедрена программа системной профилактики стоматологических заболеваний у детей школьного возраста. Цель — снизить уровень распространенности стоматологических заболеваний на 10% через динамическое наблюдение, выявление заболеваний на ранних стадиях, вместе с тем, увеличить доступность стоматологической помощи до 80% для детей.

    Сегодня в Казахстан для лечения зубов, тканей пародонта, проведение дентальной имплантации и протезирование приезжают граждане 37 стран, включая США, Германию, Иран, Россию и страны СНГ, что подтверждает высокий уровень качества стоматологической помощи в стране.

    Ранее мы писали, кто имеет право на бесплатную стоматологию в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Медуслуги Здоровье Медицина Иностранцы Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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