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Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области

20 Января 2022 13:07
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Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 70 км от села Шолаккорган Созакского района на 577-642 км закрытого участка автодороги областного значения «Уланбел-Созак-Екпенди» в снежном заносе застряли 13 грузовых и девять легковых автомобилей с пассажирами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Туркестанской области.

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Прибывшими на место спасателями и сотрудниками полиции отбуксировано 13 грузовых и девять легковых автомобилей. 26 человек, в том числе один ребенок спасены и доставлены в село Шолаккорган. Они в медицинской помощи не нуждались.

В аварийно-спасательной операции были задействованы 10 сотрудников и одна единица техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, восемь сотрудников и две единицы техники Департамента полиции Туркестанской области

В период с 00:20 по 04:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями в Созакском районе была закрыта автодорога областного значения 577 км - 642 км КХ-2 «Уланбел-Созак-Екпенди».

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды.

«Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности», - говорят спасатели.


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#Туркестанская область   #Общество   #ДЧС   #Спасение  
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