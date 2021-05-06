Из скольких этапов состоит постковидная реабилитация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из скольких этапов состоит программа постковидной реабилитации и сколько времени она занимает, рассказала врач реабилитолог высшей квалификационной категории, Национальный координатор по реабилитационной помощи Айгуль Хасенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Имеется три этапа реабилитации. Первый этап – когда человек только заболел и ему необходима ранняя реабилитация, которая включается в процесс лечения основного заболевания. Затем уже после острого процесса, когда человеку стало немного лучше, он переходит ко второму этапу реабилитации, который проходит в течение 9 месяцев со дня заболевания. Этот второй этап проводится в условиях круглосуточного пребывания в стационарах, которые заключили договор на проведение второго этапа реабилитации», - отметила Айгуль Хасенова, выступая на онлайн Лекторий по вопросам реабилитация после COVID-19.

После, по ее словам, пациент попадает на третий этап реабилитации, которую он может пройти два раза в год, а дети три раза в год.

«Конечно же, имеется мультидисциплинарная команда, которая дает оценку, вместе с профильными специалистами выставляется реабилитационный потенциал. Ведь есть пациенты, которые минуя второй этап - попадают сразу на третий этап реабилитации», - добавила Айгуль Хасенова.