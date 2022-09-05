Из села Баганалы Костанайской области оперативно эвакуируют людей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В оперативном штабе МЧС РК сообщают об угрозе перехода огня с леса на село Баганалы. Людей эвакуируют в Казанбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в Баганалы из-за усиления ветра. Пожар низовой, местами верховой, в связи с чем местными исполнительными органами проводится эвакуация населения из села Баганалы в село Казанбасы. На месте работают 10 единиц техники и 52 человека личного состава МЧС, 3 воздушных судна, МО – 9 единиц техники, нацгвардия – 400 человек»,- сообщает МЧС.

В тушении пожара, который зафиксирован на пяти участках в Аулиекольском районе, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания.

Площадь возгораний 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Также при оперштабе работают специалисты для поддержки и оказания помощи детям из пострадавших населенных пунктов.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.













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