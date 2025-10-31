РУ
    10:26, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Из России экстрадирован участник ОПГ, нелегально регистрировавшей грузовики в Казахстане

    Генпрокуратура Казахстана вернула из России участника преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией грузовых авто, ввезенных из-за рубежа, в области Жетысу, передает агентство Kazinform.

    Из России экстрадирован участник ОПГ, нелегально регистрировавшей грузовики в Казахстане
    Фото: Генпрокуратура РК

    Подозреваемый, будучи специалистом НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ в 2022–2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор.

    В результате на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство. Ущерб государству в виде непоступления обязательных платежей в бюджет составил 3,7 млрд тенге.

    После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

    В марте этого года он задержан в Московской области, и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

    Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

    За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

    Наталья Мосунова
    Автор
