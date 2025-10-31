Из России экстрадирован участник ОПГ, нелегально регистрировавшей грузовики в Казахстане

Подозреваемый, будучи специалистом НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ в 2022–2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор.

В результате на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство. Ущерб государству в виде непоступления обязательных платежей в бюджет составил 3,7 млрд тенге.

После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.

В марте этого года он задержан в Московской области, и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе.

За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.