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Из пожара в пятиэтажном доме в Жанатасе эвакуировали 15 человек

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Июня 2023, 14:47
Из пожара в пятиэтажном доме в Жанатасе эвакуировали 15 человек

ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Десятерых взрослых и пятерых детей эвакуировали при пожаре в пятиэтажном доме в Жанатасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«25 июня в 17:55 на пульт»101«поступило сообщение о пожаре на 1 этаже 5-этажного жилого дома по адресу 5 микрорайон г.Жанатас, Сарысуского района Жамбылской области. В первую очередь огнеборцы приступили к разведке и осмотру квартир на наличие пострадавших. В результате по лестничному маршу было эвуакировано 15 жителей, из них 5 дети. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

Пожар был потушен в 18:19. Площадь пожара составила 10 кв.м.

Причина пожара устанавливается. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 112.


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