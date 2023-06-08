Из Нацфонда каждому ребенку будет выплачено около 1,5 миллиона тенге – глава Минюста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Нацфонд – детям» каждому ребенку будет выплачено около 1,5 млн тенге. Об этом сообщил министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что получить выплаты граждане смогут по достижению 18 лет. База данных по всем рожденным детям и тем, кто не достиг 18 лет, хранится в Минюсте.

«В целом до 18 лет из Нацфонда каждому ребенку будет выплачено около полутора миллиона тенге. Я думаю, это большой шаг со стороны Президента, это большая поддержка для многих семей», - сказал он в эфире телеканала Jibek Joly.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента приняли в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».

«Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января 2024 года проекта Главы государства «Национальный фонд – детям». 50% ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда накапливается на специальных накопительных счетах детей. Основная цель законопроекта - поддержка молодого поколения в рамках возможности улучшения жилищных условий или получения образования за счет сбережений при достижении гражданами Республики Казахстан совершеннолетия», - пояснил депутат Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, по его словам, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.