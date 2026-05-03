Из музейных образцов ДНК хотят восстановить вымершую антилопу

Исследователи работают над проектом восстановления вымершей голубой антилопы, используя генетический материал из музейных останков и современные биотехнологии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

Ученые предпринимают попытку вернуть к жизни вымерший вид — голубую антилопу, также известную как блаубок.

Это животное исчезло более 200 лет назад, однако современные технологии позволяют приблизиться к его «воссозданию».

Голубая антилопа обитала на юге Африки и отличалась серо-голубой шерстью и изящными изогнутыми рогами. Из-за активной охоты европейских поселенцев и сокращения среды обитания вид полностью вымер к началу XIX века.

Сегодня от блаубока сохранились лишь музейные костные останки, которые и стали основой для научной работы.

Американская компания Colossal Biosciences занимается разработкой технологий, позволяющих восстанавливать геномы вымерших животных на основе древней ДНК.

Ранее компания уже привлекла внимание проектом по «возрождению» древнего волка, жившего более 10 тысяч лет назад. Исследователям удалось получить трех детенышей, которых содержат в закрытом месте.

Теперь в центре исследований голубая антилопа. Ученые извлекли ДНК из музейных образцов и сравнивают ее с геномом близкого современного вида конской антилопой. Выявленные генетические различия планируется внедрить в геном современного животного, чтобы создать максимально близкий аналог вымершего вида.

На следующем этапе модифицированное ядро клетки пересаживается в яйцеклетку без собственного ядра, после чего эмбрион должна выносить суррогатная мать, предположительно конская антилопа.

Сроки реализации проекта остаются неизвестными. Подобные исследования вызвали активные дискуссии. Одни эксперты предупреждают о возможных рисках для экосистем, другие считают, что такие технологии дают шанс частично восстановить утраченные виды.

Напомним, с июля по декабрь прошлого года в Казахстане проводились работы по регулированию численности сайгаков. Специалисты связывают это с ростом численности степной антилопы. Из естественной среды было изъято 196 210 сайгаков. Их мясо направлялось на мясокомбинаты, а рога были собраны в филиале «Охотзоопрома» в Алматы для хранения.