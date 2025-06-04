Из Костаная в Узбекистан: регион готовит новые авиамаршруты

Вопрос был поднят на заседании отраслевого совета по туризму, прошедшем в региональной Палате предпринимателей.

В числе возможных новых маршрутов рассматривается рейс в Узбекистан, который вызывает высокий интерес у местных жителей. По словам председателя правления АО «Международный аэропорт «Костанай» Аскара Бекбосынова, в аэропорту ведется модернизация инфраструктуры: завершена реконструкция залов ожидания, в ближайшее время планируется открытие гостиницы для пассажиров и экипажей. Кроме того, в регионе намерены развивать аэроспорт как одно из направлений туризма.

Для выявления наиболее востребованных маршрутов Палата предпринимателей совместно с акиматом проведёт мониторинг туристических предпочтений населения. На основе собранных данных будет сформирован перечень приоритетных направлений.

На данный момент Костанай связан авиасообщением с Египтом, Турцией, Таиландом и Вьетнамом.

Ранее в Баку встретили прямой прямой рейс из Атырау.