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    10:25, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Из Костаная в Узбекистан: регион готовит новые авиамаршруты

    В Костанайской области рассматриваются новые направления для туристических маршрутов и расширения географии авиасообщения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аэропорт Костаная
    Фото: Дарья Аверченко

    Вопрос был поднят на заседании отраслевого совета по туризму, прошедшем в региональной Палате предпринимателей.

    В числе возможных новых маршрутов рассматривается рейс в Узбекистан, который вызывает высокий интерес у местных жителей. По словам председателя правления АО «Международный аэропорт «Костанай» Аскара Бекбосынова, в аэропорту ведется модернизация инфраструктуры: завершена реконструкция залов ожидания, в ближайшее время планируется открытие гостиницы для пассажиров и экипажей. Кроме того, в регионе намерены развивать аэроспорт как одно из направлений туризма.

    Для выявления наиболее востребованных маршрутов Палата предпринимателей совместно с акиматом проведёт мониторинг туристических предпочтений населения. На основе собранных данных будет сформирован перечень приоритетных направлений.

    На данный момент Костанай связан авиасообщением с Египтом, Турцией, Таиландом и Вьетнамом.

    Ранее в Баку встретили прямой прямой рейс из Атырау.

    Теги:
    Самолет Узбекистан Аэропорт Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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