В Баку встретили первый прямой авиарейс из Атырау

Пассажиров, прилетевших из нефтяной столицы Казахстана, встречали с размахом: звучала казахская домбра, столы ломились от угощений национальной кухни. На месте присутствовали

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, представители авиаперевозчика и руководство аэропорта.

Фото: Kazinform

— Чем больше рейсов, тем крепче связи между нашими странами, — подчеркнул посол. — Этим летом между Казахстаном и Азербайджаном будет выполняться до 34 рейсов в неделю, а общее число разрешённых рейсов увеличится до 70. Сегодня к маршрутам из Баку в Астану, Алматы и Актау добавился Атырау. А в июле к ним присоединится и Шымкент.

Маршрут Атырау-Баку будет обслуживаться трижды в неделю-по понедельникам, средам и субботам. Полет займет всего 1 час 30 минут, что делает его удобным и для деловых поездок, и для туризма.