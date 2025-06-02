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    19:00, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В Баку встретили первый прямой авиарейс из Атырау

    В международном аэропорту Гейдара Алиева с торжественной церемонией был встречен первый прямой рейс авиакомпании Air Astana из Атырау в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Баку встретили первый прямой авиарейс из Атырау
    Фото: Kazinform

    Пассажиров, прилетевших из нефтяной столицы Казахстана, встречали с размахом: звучала казахская домбра, столы ломились от угощений национальной кухни. На месте присутствовали

    Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, представители авиаперевозчика и руководство аэропорта.

    В Баку встретили первый прямой авиарейс из Атырау
    Фото: Kazinform

    — Чем больше рейсов, тем крепче связи между нашими странами, — подчеркнул посол. — Этим летом между Казахстаном и Азербайджаном будет выполняться до 34 рейсов в неделю, а общее число разрешённых рейсов увеличится до 70. Сегодня к маршрутам из Баку в Астану, Алматы и Актау добавился Атырау. А в июле к ним присоединится и Шымкент.

    Маршрут Атырау-Баку будет обслуживаться трижды в неделю-по понедельникам, средам и субботам. Полет займет всего 1 час 30 минут, что делает его удобным и для деловых поездок, и для туризма.

    Теги:
    Атырау Самолет Казахстан Авиация Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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