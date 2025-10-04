РУ
    19:30, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Из города в село: ключи от новых домов получили переселенцы в ЗКО

    Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев вручил ключи от новых домов жителям, переселившимся в село Копкутир Казталовского района в рамках программы «Из города в село», передает Kazinform. 

    Фото: акимат ЗКО

    Программа «Из города в село», впервые запущенная в регионе в прошлом году, способствует росту числа переселенцев в сельские населенные пункты, создает новые рабочие места и дает импульс развитию сельской инфраструктуры. Инициатива перекликается со стратегическими задачами, обозначенными в Послании Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, и рассматривается как конкретно ориентированный на результат проект.

    Фото: акимат ЗКО

    В ходе торжественной церемонии аким области вручил ключи от новых квартир двум семьям, переехавшим в село Копкутир, и поздравил новоселов.

    — Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отмечал: «Развитие села – это развитие всего Казахстана». Действительно, село – это золотая колыбель страны, истоки нашего народа, источник традиций и культуры. С этой целью в прошлом году в регионе впервые была запущена комплексная программа «Из города в село». Этот проект полностью соответствует стратегическим задачам, обозначенным в Послании Президента, и нацелен на конкретный результат, – подчеркнул Нариман Турегалиев.

    Фото: акимат ЗКО

    С начала реализации программы в села переехали 149 семей или 712 человек. Из них 161 человек был трудоустроен на постоянную работу, восемь граждан открыли собственное дело в рамках программы «Ауыл аманаты». Основная часть переселенцев прибыла из города Уральска, а также из Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Костанайской областей. Все они обеспечены жильем.

    Фото: акимат ЗКО

     

